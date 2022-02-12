Макдэвид вышел на шестое место по голевым передачам в истории «Эдмонтона»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вышел на шестое место по числу голевых передач в истории команды.

После игры с «Айлендерс» (3:1) 25-летний канадец сравнялся с Дагом Вэйтом, теперь у них обоих по 420 результативных передач.

Рекорд по числу голевых передач в истории «Эдмонтона» принадлежит Уэйну Гретцки (1086). Второе место занимает Марк Мессье (642), на третьей строчке — Яри Курри (569). Четвертым идет Гленн Андерсон (489), пятым — Пол Коффи (460).

Now with 3 points (all helpers) in a contest his team leads 3-1, McDavid has tied Doug Weight for the 6th most career assists in @EdmontonOilers franchise history (420). Those with more: Gretzky (1086), Mark Messier (642), Jari Kurri (569), Glenn Anderson (489), Paul Coffey (460) https://t.co/4UQApEI2Hr — StatsCentre (@StatsCentre) February 12, 2022

Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под первым номером драфта НХЛ-2015. Форвард проводит седьмой сезон в лиге.