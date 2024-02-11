Свечников вернулся в состав «Каролины» спустя месяц после травмы

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников попал в состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

23-летний россиянин выйдет на лед впервые с 20 января — тогда он принял участие в игре против «Детройта» (4:2).

Форвард пропустил 6 последних матчей «Каролины» из-за травмы верхней части тела.

В сезоне-2023/24 Свечников набрал 30 (11+19) очков в 29 играх.