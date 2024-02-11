«Айлендерс» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

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«Калгари» на выезде победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Калгари» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 55 очками в 52 матчах.

«Айлендерс» идут на девятой строчке «Востока» с 56 очками в 52 играх.