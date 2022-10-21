Свечников признан второй звездой матча «Эдмонтон» — «Каролина»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Эдмонтон» — «Каролина» (6:4).

Второй звездой матча был признан российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. 22-летний россиянин отметился трмеся заброшенными шайбами.

Третьей звездой признан форвард «Ойлерз» Конор Макдэвид, набравший 4 (1+3) очка. Возглавил тройку его одноклубник Райан Нюджент-Хопкинс, который забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.