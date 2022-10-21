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Сегодня, 06:52

Свечников признан второй звездой матча «Эдмонтон» — «Каролина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Эдмонтон» — «Каролина» (6:4).

Второй звездой матча был признан российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. 22-летний россиянин отметился трмеся заброшенными шайбами.

Третьей звездой признан форвард «Ойлерз» Конор Макдэвид, набравший 4 (1+3) очка. Возглавил тройку его одноклубник Райан Нюджент-Хопкинс, который забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.

Андрей Свечников
Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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1 Питтсбург 4 3 1 7
2 Рейнджерс 5 3 2 7
3 Каролина 4 3 1 6
4 Филадельфия 4 3 1 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 4
6 Айлендерс 4 2 2 4
7 Вашингтон 5 2 3 4
8 Коламбус 5 2 3 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 5 4 1 8
2 Флорида 4 3 1 6
3 Баффало 4 3 1 6
4 Монреаль 5 3 2 6
5 Торонто 5 3 2 6
6 Детройт 3 2 1 5
7 Оттава 4 2 2 4
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 4 3 1 7
2 Колорадо 4 2 2 5
3 Нэшвилл 6 2 4 5
4 Сент-Луис 2 2 0 4
5 Виннипег 4 2 2 4
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Миннесота 4 1 3 2
8 Аризона 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 5 4 1 8
2 Калгари 4 3 1 6
3 Лос-Анджелес 6 3 3 6
4 Эдмонтон 4 2 2 4
5 Сиэтл 5 1 4 4
6 Анахайм 5 1 4 3
7 Ванкувер 5 0 5 2
8 Сан-Хосе 6 1 5 2
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26.10
21.10 02:00
Бостон – Анахайм
 2 : 1 Б
21.10 02:00
Коламбус – Нэшвилл
 5 : 3
21.10 02:00
Монреаль – Аризона
 6 : 2
21.10 02:00
Оттава – Вашингтон
 5 : 2
21.10 02:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 6 : 1
21.10 02:00
Рейнджерс – Сан-Хосе
 2 : 3 ОТ
21.10 02:00
Торонто – Даллас
 3 : 2 ОТ
21.10 02:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 1 : 4
21.10 03:00
Миннесота – Ванкувер
 4 : 3 ОТ
21.10 04:00
Калгари – Баффало
 3 : 6
21.10 04:00
Эдмонтон – Каролина
 6 : 4
21.10 05:00
Вегас – Виннипег
 5 : 2
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Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 5 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 4 10
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 4 9
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 4 6
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 4 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

4 5
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 1 1.00
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