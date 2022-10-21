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Хет-трик Свечникова не спас «Каролину» от поражения в игре с «Эдмонтоном»

Свечников забросил три шайбы в проигранном матче «Каролины» с «Эдмонтоном»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
21 октября. «Эдмонтон» — «Каролина» — 6:4.
Фото USA Today Sports

«Каролина» проиграла «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6. «Харриейнз» потерпели первое поражение после трех побед на старте сезона.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил три шайбы, оформив впервые в карьере хет-трик в регулярке.

«Эдмонтон» идет на 8-м месте в Западной конференции, а «Каролина» — на 5-м в Восточной.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Каролина» — 6:4 (1:0, 2:2, 3:2)

Голы: Хаймэн — 1 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 8:22 — 1:0. Свечников — 4 (Ахо, Слэвин), 21:38 — 1:1. Маклеод — 2 (мен., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 28:20 — 2:1. Кейн — 1 (Макдэвид), 30:21 — 3:1. Свечников — 5 (Нечас, Бернс), 32:35 — 3:2. Нюджент-Хопкинс — 2 (Хаймэн, Макдэвид), 41:24 — 4:2. Свечников — 6 (бол., Ахо, Ноесен), 43:38 — 4:3. Драйзайтль — 2 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 45:16 — 5:3. Нечас — 3 (бол., Ахо, Бернс), 48:55 — 5:4. Макдэвид — 5 (п.в., Драйзайтль), 59:50 — 6:4.

Вратари: Кэмпбелл (59:46) — Андерсен (58:30 — 59:50).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 33 (13+9+11) — 40 (12+16+12).

Наши: — - Свечников (20.18/7/-1).

21 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 16023 зрителя.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Свечников впервые оформил хет-трик в НХЛ

Свечников признан второй звездой матча «Эдмонтон» — «Каролина»
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 4 3 1 7
2 Рейнджерс 5 3 2 7
3 Каролина 4 3 1 6
4 Филадельфия 4 3 1 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 4
6 Айлендерс 4 2 2 4
7 Вашингтон 5 2 3 4
8 Коламбус 5 2 3 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 5 4 1 8
2 Флорида 4 3 1 6
3 Баффало 4 3 1 6
4 Монреаль 5 3 2 6
5 Торонто 5 3 2 6
6 Детройт 3 2 1 5
7 Оттава 4 2 2 4
8 Тампа-Бэй 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 4 3 1 7
2 Колорадо 4 2 2 5
3 Нэшвилл 6 2 4 5
4 Сент-Луис 2 2 0 4
5 Виннипег 4 2 2 4
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Миннесота 4 1 3 2
8 Аризона 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 5 4 1 8
2 Калгари 4 3 1 6
3 Лос-Анджелес 6 3 3 6
4 Эдмонтон 4 2 2 4
5 Сиэтл 5 1 4 4
6 Анахайм 5 1 4 3
7 Ванкувер 5 0 5 2
8 Сан-Хосе 6 1 5 2
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21.10 02:00
Бостон – Анахайм
 2 : 1 Б
21.10 02:00
Коламбус – Нэшвилл
 5 : 3
21.10 02:00
Монреаль – Аризона
 6 : 2
21.10 02:00
Оттава – Вашингтон
 5 : 2
21.10 02:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 6 : 1
21.10 02:00
Рейнджерс – Сан-Хосе
 2 : 3 ОТ
21.10 02:00
Торонто – Даллас
 3 : 2 ОТ
21.10 02:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 1 : 4
21.10 03:00
Миннесота – Ванкувер
 4 : 3 ОТ
21.10 04:00
Калгари – Баффало
 3 : 6
21.10 04:00
Эдмонтон – Каролина
 6 : 4
21.10 05:00
Вегас – Виннипег
 5 : 2
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Эдмонтон

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И Г
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 4 6
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Андрей Свечников

Каролина

 4 6
Алекс Так

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И КН
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Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Крэйг Андерсон

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Баффало

1 1.00
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Каролина

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