Хет-трик Свечникова не спас «Каролину» от поражения в игре с «Эдмонтоном»
«Каролина» проиграла «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6. «Харриейнз» потерпели первое поражение после трех побед на старте сезона.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил три шайбы, оформив впервые в карьере хет-трик в регулярке.
«Эдмонтон» идет на 8-м месте в Западной конференции, а «Каролина» — на 5-м в Восточной.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Каролина» — 6:4 (1:0, 2:2, 3:2)
Голы: Хаймэн — 1 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 8:22 — 1:0. Свечников — 4 (Ахо, Слэвин), 21:38 — 1:1. Маклеод — 2 (мен., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 28:20 — 2:1. Кейн — 1 (Макдэвид), 30:21 — 3:1. Свечников — 5 (Нечас, Бернс), 32:35 — 3:2. Нюджент-Хопкинс — 2 (Хаймэн, Макдэвид), 41:24 — 4:2. Свечников — 6 (бол., Ахо, Ноесен), 43:38 — 4:3. Драйзайтль — 2 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 45:16 — 5:3. Нечас — 3 (бол., Ахо, Бернс), 48:55 — 5:4. Макдэвид — 5 (п.в., Драйзайтль), 59:50 — 6:4.
Вратари: Кэмпбелл (59:46) — Андерсен (58:30 — 59:50).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 33 (13+9+11) — 40 (12+16+12).
Наши: — - Свечников (20.18/7/-1).
21 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 16023 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|4
|3
|1
|7
|2
|Рейнджерс
|5
|3
|2
|7
|3
|Каролина
|4
|3
|1
|6
|4
|Филадельфия
|4
|3
|1
|6
|5
|Нью-Джерси
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|4
|2
|2
|4
|7
|Вашингтон
|5
|2
|3
|4
|8
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|5
|4
|1
|8
|2
|Флорида
|4
|3
|1
|6
|3
|Баффало
|4
|3
|1
|6
|4
|Монреаль
|5
|3
|2
|6
|5
|Торонто
|5
|3
|2
|6
|6
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|7
|Оттава
|4
|2
|2
|4
|8
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|3
|1
|7
|2
|Колорадо
|4
|2
|2
|5
|3
|Нэшвилл
|6
|2
|4
|5
|4
|Сент-Луис
|2
|2
|0
|4
|5
|Виннипег
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Миннесота
|4
|1
|3
|2
|8
|Аризона
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|4
|1
|8
|2
|Калгари
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|6
|4
|Эдмонтон
|4
|2
|2
|4
|5
|Сиэтл
|5
|1
|4
|4
|6
|Анахайм
|5
|1
|4
|3
|7
|Ванкувер
|5
|0
|5
|2
|8
|Сан-Хосе
|6
|1
|5
|2
|21.10
|02:00
|
Бостон – Анахайм
|2 : 1 Б
|21.10
|02:00
|
Коламбус – Нэшвилл
|5 : 3
|21.10
|02:00
|
Монреаль – Аризона
|6 : 2
|21.10
|02:00
|
Оттава – Вашингтон
|5 : 2
|21.10
|02:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|6 : 1
|21.10
|02:00
|
Рейнджерс – Сан-Хосе
|2 : 3 ОТ
|21.10
|02:00
|
Торонто – Даллас
|3 : 2 ОТ
|21.10
|02:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|1 : 4
|21.10
|03:00
|
Миннесота – Ванкувер
|4 : 3 ОТ
|21.10
|04:00
|
Калгари – Баффало
|3 : 6
|21.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|6 : 4
|21.10
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|5 : 2
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|5
|11
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|4
|10
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|4
|9
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|4
|6
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|4
|6
|
|
Алекс Так
Баффало
|4
|5
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|1
|1.00