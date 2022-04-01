Свечников признан третьей звездой матча с «Монреалем»

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Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

22-летний россиянин оформил дубль. Первой звездой признан форвард Себастьян Ахо, вторая звезда — вратарь Фредерик Андерсен.

В текущем сезоне Свечников провел 65 матчей, в которых набрал 60 (27+33) очков.