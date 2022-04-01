Малкин из-за ворот забросил победную шайбу в овертайме с «Миннесотой»

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

35-летний россиянин забросил шайбу на 4-й минуте овертайма и сделал счет 4:3.

В текущем сезоне Малкин провел 32 матча, в которых набрал 35 (17+18) очков.