Свечников оформил дубль в матче против «Рейнджерс»

«Каролина» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». На 3-й минуте третьего периода счет стал 5:1.

Шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников. Он оформил дубль и достиг отметки в 8 голов в этом сезоне.