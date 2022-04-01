Свечников набрал 200 очков в НХЛ

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Форвард «Каролины» Андрей Свечников оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:0).

Таким образом, 22-летний россиянин набрал 200 (86+114) очков в карьере в НХЛ, проведя 270 матчей.

В текущем сезоне Свечников провел 65 матчей, в которых набрал 60 (27+33) очков.