Супер-статистика Свечникова: он набрал 7 очков за четыре игры

«Каролина» проиграла «Нью-Джерси» со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе «Харрикейнз» результативной передачей отметился нападающий Андрей Свечников.

Для 19-летнего хоккеиста это уже 15 (6+9) очко в сезоне. Он продлил результативную серию до четырех игр и записал на свой счет 7 баллов.

Отметим, что Свечников — второй бомбардир «Каролины». Его опережает защитник Дуги Хэмилтон, у которого 16 (6+10) очков.