Супер-статистика Свечникова: он набрал 7 очков за четыре игры
11:52
«Каролина» проиграла «Нью-Джерси» со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе «Харрикейнз» результативной передачей отметился нападающий Андрей Свечников.
Для 19-летнего хоккеиста это уже 15 (6+9) очко в сезоне. Он продлил результативную серию до четырех игр и записал на свой счет 7 баллов.
Отметим, что Свечников — второй бомбардир «Каролины». Его опережает защитник Дуги Хэмилтон, у которого 16 (6+10) очков.
A flick of the wrist from Turbo for a 2-1 lead pic.twitter.com/ZY9MUqeifp— Carolina Hurricanes (@Canes) November 2, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...