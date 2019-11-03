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Супер-статистика Свечникова: он набрал 7 очков за четыре игры

11:52
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«Каролина» проиграла «Нью-Джерси» со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе «Харрикейнз» результативной передачей отметился нападающий Андрей Свечников.

Для 19-летнего хоккеиста это уже 15 (6+9) очко в сезоне. Он продлил результативную серию до четырех игр и записал на свой счет 7 баллов.

Отметим, что Свечников — второй бомбардир «Каролины». Его опережает защитник Дуги Хэмилтон, у которого 16 (6+10) очков.

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