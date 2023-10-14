Судья МХЛ Лерке: «Кузнецов — отзывчивый человек, привозил мне футболку Овечкина»

Судья МХЛ Александр Лерке рассказал о дружбе с нападающим «Вашингтона» Евгением Кузнецовым. Оба являются воспитанниками школы «Трактор».

«Мне повезло общаться с ним достаточно часто. Он постоянно заходил к нам в раздевалку, на вратарских тренировках бросал мне шайбы, ездили вместе в спортивные лагеря. В 2005 году мы отправились в Америку на турнир, который проходил в Чикаго. У меня даже осталось фото с ним в центре города. Женя очень отзывчивый человек. Один раз попросил его привезти мне футболку Овечкина с Америки, и он не отказал мне. Я был таким счастливым! Он тогда уезжал туда на молодежный чемпионат мира. Было классное время, и остались отличные воспоминания. Я его фанат, Женя — великий хоккеист», — приводит «РБ Спорт» слова Лерке.

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. Вместе с «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году и стал лучшим бомбардиром розыгрыша.

31-летний российский хоккеист является двукратным чемпионом мира (2012, 2014).