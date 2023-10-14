Судья МХЛ Лерке: «Кузнецов — отзывчивый человек, привозил мне футболку Овечкина»
Судья МХЛ Александр Лерке рассказал о дружбе с нападающим «Вашингтона» Евгением Кузнецовым. Оба являются воспитанниками школы «Трактор».
«Мне повезло общаться с ним достаточно часто. Он постоянно заходил к нам в раздевалку, на вратарских тренировках бросал мне шайбы, ездили вместе в спортивные лагеря. В 2005 году мы отправились в Америку на турнир, который проходил в Чикаго. У меня даже осталось фото с ним в центре города. Женя очень отзывчивый человек. Один раз попросил его привезти мне футболку Овечкина с Америки, и он не отказал мне. Я был таким счастливым! Он тогда уезжал туда на молодежный чемпионат мира. Было классное время, и остались отличные воспоминания. Я его фанат, Женя — великий хоккеист», — приводит «РБ Спорт» слова Лерке.
Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. Вместе с «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году и стал лучшим бомбардиром розыгрыша.
31-летний российский хоккеист является двукратным чемпионом мира (2012, 2014).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|3
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|1
|1
|0
|2
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|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|5
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
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|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|5
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|6
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|7
|Флорида
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|3
|Аризона
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|7
|Сент-Луис
|1
|0
|1
|1
|8
|Виннипег
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|6
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|0
|7
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Сиэтл
|2
|0
|2
|0
|14.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|3 : 4 Б
|14.10
|02:30
|
Вашингтон – Питтсбург
|0 : 4
|14.10
|20:00
|
Оттава – Филадельфия
|- : -
|14.10
|23:00
|
Виннипег – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|2
|5
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|3
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|1
|0.93
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00