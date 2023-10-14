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Сегодня, 19:00

НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 15 октября

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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В ночь с 14 на 15 октября состоятся 14 матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Фото AFP

В ночь с 14 на 15 октября состоятся 14 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети «ВКонтакте». Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка.

Расписание трансляций матчей НХЛ 14 октября и 15 октября:

14 октября, суббота

20.00. «Оттава» — «Филадельфия»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

23.00. «Виннипег» — «Флорида»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

15 октября, воскресенье

2.00. «Бостон» — «Нэшвилл»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Коламбус» — «Рейнджерс»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Монреаль» — «Чикаго»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Питтсбург» — «Калгари»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Торонто» — «Миннесота»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.30. «Айлендерс» — «Баффало»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

3.00. «Сент-Луис» — «Сиэтл»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

5.00. «Вегас» — «Анахайм»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

5.00. «Сан-Хосе» — «Колорадо»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

5.00. «Эдмонтон» — «Ванкувер»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

5.30. «Лос-Анджелес» — «Каролина»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 2 1 1 3
2 Рейнджерс 1 1 0 2
3 Каролина 1 1 0 2
4 Филадельфия 1 1 0 2
5 Питтсбург 2 1 1 2
6 Айлендерс 0 0 0 0
7 Коламбус 1 0 1 0
8 Вашингтон 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 1 1 0 2
2 Бостон 1 1 0 2
3 Торонто 1 1 0 2
4 Монреаль 1 0 1 1
5 Детройт 1 0 1 0
6 Оттава 1 0 1 0
7 Флорида 1 0 1 0
8 Баффало 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 1 1 0 2
2 Миннесота 1 1 0 2
3 Аризона 1 1 0 2
4 Даллас 1 1 0 2
5 Нэшвилл 2 1 1 2
6 Чикаго 2 1 1 2
7 Сент-Луис 1 0 1 1
8 Виннипег 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Ванкувер 1 1 0 2
3 Калгари 1 1 0 2
4 Анахайм 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 1 0 1 0
6 Сан-Хосе 1 0 1 0
7 Эдмонтон 1 0 1 0
8 Сиэтл 2 0 2 0
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16.10
17.10
18.10
19.10
14.10 02:00
Нью-Джерси – Аризона
 3 : 4 Б
14.10 02:30
Вашингтон – Питтсбург
 0 : 4
14.10 20:00
Оттава – Филадельфия
 - : -
14.10 23:00
Виннипег – Флорида
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 2 5
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 1 4
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 1 4
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 1 4
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 2 3
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 3
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 1 0.92
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 1 0.93
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
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