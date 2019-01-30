Столарц, Коннор и Шири - звезды игрового дня НХЛ

Лучшими хоккеистами прошедшего игрового дня были признаны Энтони Столарц, Кайл Коннор и Конор Шири.

Первой звездой дня стал вратарь "Филадельфии" Энтони Столарц. Он оформил "сухарь" в матче с "Рейнджерс", отразив каждый из 38 нанесенных по его воротам бросков.

Второй звездой стал нападающий "Виннипега" Кайл Коннор. Он оформил дубль и забил победный буллит в игре с "Бостоном" (4:3 Б).

Замкнул тройку лучших игроков дня форвард "Баффало" Конор Шири, который набрал 2 (1+1) очка во встрече с "Коламбусом" (5:4).

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