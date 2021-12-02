«Стиль». «Рейнджерс» выложили фото Шестеркина после матча с «Филадельфией»

Пресс-служба «Рейнджерс» выложила фотографию вратаря Игоря Шестеркина после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1).

На снимке россиянин в шляпе сидит в раздевалке своей команды и показывает большой палец вверх.

«Стиль», — говорится в подписи к фотографии в официальном Twitter «Рейнджерс».

Шестеркин стал первой звездой матча с «Филадельфией», россиянин отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.