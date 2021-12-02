«Стиль». «Рейнджерс» выложили фото Шестеркина после матча с «Филадельфией»
«Рейнджерс» опубликовали фото Шестеркина в шляпе после матча с «Филадельфией»
06:45
Пресс-служба «Рейнджерс» выложила фотографию вратаря Игоря Шестеркина после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1).
На снимке россиянин в шляпе сидит в раздевалке своей команды и показывает большой палец вверх.
«Стиль», — говорится в подписи к фотографии в официальном Twitter «Рейнджерс».
??? pic.twitter.com/D8LAzdTKMg— New York Rangers (@NYRangers) December 2, 2021
Шестеркин стал первой звездой матча с «Филадельфией», россиянин отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.
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