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«Торонто» разгромил «Колорадо», Мэттьюс сделал хет-трик, у Ничушкина голевая передача

06:25
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«Торонто» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

Форвард «Мэйпл Ливз» Остон Мэттьюс отличился хет-триком, также в составе канадской команды забили Вильям Нюландер, Уэйн Симмондс, Джон Таварес, Трэвис Дермотт и Пьер Энгвалль. У «Колорадо» дубль сделал Назем Кадри, еще один гол на счету Самюэля Жирара. Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин сделал результативную передачу.

«Торонто» продлил свою победную серию до 5 матчей подряд.

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Иван Торопцев все материалы автора
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