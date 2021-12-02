«Торонто» разгромил «Колорадо», Мэттьюс сделал хет-трик, у Ничушкина голевая передача

«Торонто» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

Форвард «Мэйпл Ливз» Остон Мэттьюс отличился хет-триком, также в составе канадской команды забили Вильям Нюландер, Уэйн Симмондс, Джон Таварес, Трэвис Дермотт и Пьер Энгвалль. У «Колорадо» дубль сделал Назем Кадри, еще один гол на счету Самюэля Жирара. Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин сделал результативную передачу.

«Торонто» продлил свою победную серию до 5 матчей подряд.