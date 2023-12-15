«Торонто» — «Коламбус»: Чинахов забросил в третьем матче подряд

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забросил шайбу в ворота «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

22-летний россиянин отличился в середине второго периода. Российский защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов сделал результативную передачу.

Чинахов забросил в третьем матче подряд. До этого он сделал дубль в игре с «Сент-Луисом» (5:2) и один раз забил «Флориде» (2:5).

В сезоне-2023/24 у Чинахова 10 (7+3) очков в 20 матчах.