«Калгари» в овертайме победил «Даллас» в седьмом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

«Калгари» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Даллас» со счетом 3:2.

В составе «Флэймз» отличились Тайлер Тоффоли, Мэттью Ткачак и Джонни Годро, который забросил победную шайбу на 16-й минуте овертайма. У «Старз» шайбы забросили Джейми Бенн и Владислав Наместников.

Счет в серии стал 4-3 в пользу «Калгари». Канадская команда вышла во второй раунд плей-офф НХЛ, в котором встретится с «Эдмонтоном».

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Калгари» — «Даллас» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бенн — 1 (Сегин, Сутер), 0:40 — 0:1. Тоффоли — 1 (Шилингтон, Стоун), 21:46 — 1:1. Наместников — 1 (Павелски, Робертсон), 22:17 — 1:2. Ткачак — 1 (Годро, Маркстрем), 28:44 — 2:2. Годро — 2 (Линдхольм, Ткачак), 75:09 — 3:2.

Вратари: Маркстрем — Эттингер.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 63 (17+26+9+11) — 28 (8+4+11+5).

Наши: Задоров (28.42/2/+1) — Гурьянов (9.52/1/0), Наместников (21.17/4/0).

16 мая. Калгари. Scotiabank Saddledome.