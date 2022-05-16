«Калгари» в овертайме победил «Даллас» в седьмом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
«Калгари» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Даллас» со счетом 3:2.
В составе «Флэймз» отличились Тайлер Тоффоли, Мэттью Ткачак и Джонни Годро, который забросил победную шайбу на 16-й минуте овертайма. У «Старз» шайбы забросили Джейми Бенн и Владислав Наместников.
Счет в серии стал 4-3 в пользу «Калгари». Канадская команда вышла во второй раунд плей-офф НХЛ, в котором встретится с «Эдмонтоном».
НХЛ
Плей-офф. Первый раунд
«Калгари» — «Даллас» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бенн — 1 (Сегин, Сутер), 0:40 — 0:1. Тоффоли — 1 (Шилингтон, Стоун), 21:46 — 1:1. Наместников — 1 (Павелски, Робертсон), 22:17 — 1:2. Ткачак — 1 (Годро, Маркстрем), 28:44 — 2:2. Годро — 2 (Линдхольм, Ткачак), 75:09 — 3:2.
Вратари: Маркстрем — Эттингер.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 63 (17+26+9+11) — 28 (8+4+11+5).
Наши: Задоров (28.42/2/+1) — Гурьянов (9.52/1/0), Наместников (21.17/4/0).
16 мая. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|7
|14
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|6
|12
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|7
|11
|И
|Г
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|7
|7
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|6
|7
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|7
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.67