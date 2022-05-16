Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал игру команды в матче с «Рейнджерс» (3:4) в плей-офф НХЛ. «Питтсбург» четыре года подряд не может пройти в первый раунд турнира.

«Не чувствовал себя на скамейке запасных так, будто мы находимся в осаде, у нас проблемы или мы не успеваем за соперником. У нас было ощущение, что мы контролировали игру, что мы вели ее правильно», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Счет в серии стал 4-3 в пользу «Рейнджерс», которые вышли во второй раунд плей-офф. Команда из Нью-Йорка встретится с «Каролиной».