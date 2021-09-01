Стали известны условия новых контрактов Палмьери, Бовилье и Сизикаса с «Айлендерс»

Стали известны условия новых контрактов нападающих Кайла Палмьери, Энтони Бовилье и Кейси Сизикаса с «Айлендерс».

Как выяснил инсайдер Эллиотт Фридман, Палмьери получил контракт на четыре года с зарплатой 5 миллионов долларов за сезон. Договор Сизикаса с зарплатой 2,5 млн в год рассчитан на шесть лет, Бовилье — 4,15 млн в год на три года.

Ранее стало известно, что российский голкипер Илья Сорокин, который также продлил контракт 1 сентября, заключил соглашение на три года с окладом 4 миллиона за сезон.