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Стали известны условия новых контрактов Палмьери, Бовилье и Сизикаса с «Айлендерс»

18:22
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Стали известны условия новых контрактов нападающих Кайла Палмьери, Энтони Бовилье и Кейси Сизикаса с «Айлендерс».

Как выяснил инсайдер Эллиотт Фридман, Палмьери получил контракт на четыре года с зарплатой 5 миллионов долларов за сезон. Договор Сизикаса с зарплатой 2,5 млн в год рассчитан на шесть лет, Бовилье — 4,15 млн в год на три года.

Ранее стало известно, что российский голкипер Илья Сорокин, который также продлил контракт 1 сентября, заключил соглашение на три года с окладом 4 миллиона за сезон.

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Иван Шитик все материалы автора

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