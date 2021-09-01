Стали известны условия нового контракта Сорокина с «Айлендерс»

«Айлендерс» на официальном сайте объявили о продлении контракта с голкипером Ильей Сорокиным.

Как сообщает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман, соглашение россиянина с американским клубом рассчитано на 3 сезона. За это время Сорокин получит 12 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне 26-летний Сорокин дебютировал в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 22 матча, показав коэффициент надежности 2,17 при 91,8 проценте отраженных бросков.