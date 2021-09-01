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Стали известны условия нового контракта Сорокина с «Айлендерс»

18:05
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«Айлендерс» на официальном сайте объявили о продлении контракта с голкипером Ильей Сорокиным.

Как сообщает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман, соглашение россиянина с американским клубом рассчитано на 3 сезона. За это время Сорокин получит 12 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне 26-летний Сорокин дебютировал в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 22 матча, показав коэффициент надежности 2,17 при 91,8 проценте отраженных бросков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FriedgeHNIC/status/1433083031531700224

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Александр Кравченко все материалы автора

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