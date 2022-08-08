Бержерон получит 2,5 миллиона долларов бонусом, если проведет в сезоне 10 матчей

Нападающий Патрис Бержерон подписал новый контракт на год с «Бостоном». Стали известны подробности договора.

По данным CapFriendly, базовый оклад составит 1,5 миллиона долларов. Еще 1 миллион 37-летний форвард получит в качестве подписного бонуса.

Если Бержерон в предстоящем регулярном чемпионате проведет хотя бы 10 матчей, то он получит еще 2,5 миллиона в качестве дополнительного бонуса.

Также в договоре прописан полный запрет на обмен без согласия игрока.

В минувшем сезоне Бержерон провел 73 игры в регулярном чемпионате и набрал 65 (25+40) баллов.

Капитан «Бостона» проведет за команду свой 19-й сезон. Патрис — третий в истории «Брюинз» по числу сыгранных матчей (1216), победным голам (74), четвертый — по голам (400), передачам (582) и очкам (982).