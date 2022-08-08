Бержерон получит 2,5 миллиона долларов бонусом, если проведет в сезоне 10 матчей
Нападающий Патрис Бержерон подписал новый контракт на год с «Бостоном». Стали известны подробности договора.
По данным CapFriendly, базовый оклад составит 1,5 миллиона долларов. Еще 1 миллион 37-летний форвард получит в качестве подписного бонуса.
Если Бержерон в предстоящем регулярном чемпионате проведет хотя бы 10 матчей, то он получит еще 2,5 миллиона в качестве дополнительного бонуса.
Также в договоре прописан полный запрет на обмен без согласия игрока.
В минувшем сезоне Бержерон провел 73 игры в регулярном чемпионате и набрал 65 (25+40) баллов.
Капитан «Бостона» проведет за команду свой 19-й сезон. Патрис — третий в истории «Брюинз» по числу сыгранных матчей (1216), победным голам (74), четвертый — по голам (400), передачам (582) и очкам (982).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|0
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|4
|Коламбус
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|0
|5
|Нью-Джерси
|0
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|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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