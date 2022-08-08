Нападающий Крауз продлил контракт с «Аризоной» на пять лет. Кэпхит — 4,3 миллиона долларов

Нападающий Лоусон Крауз продлил контракт с «Аризоной». Новое соглашение рассчитано на пять лет, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Кэпхит нового контракта составил 4,3 миллиона долларов в год.

Напомним, что 25-летний Крауз находился в статусе ограниченно свободного агента. Сумму его нового контракта могли определить арбитражные слушания, но стороны договорились раньше.

В прошлом сезоне Крауз установил личный рекорд результативности, набрав 34 (20+14) очка в 65 матчах.