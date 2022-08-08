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Сегодня, 17:37

Нападающий Крауз продлил контракт с «Аризоной» на пять лет. Кэпхит — 4,3 миллиона долларов

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Лоусон Крауз продлил контракт с «Аризоной». Новое соглашение рассчитано на пять лет, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Кэпхит нового контракта составил 4,3 миллиона долларов в год.

Напомним, что 25-летний Крауз находился в статусе ограниченно свободного агента. Сумму его нового контракта могли определить арбитражные слушания, но стороны договорились раньше.

В прошлом сезоне Крауз установил личный рекорд результативности, набрав 34 (20+14) очка в 65 матчах.

ХК Аризона Койотс
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