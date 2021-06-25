В «Тампе» не уверены, что Кучеров сможет сыграть в седьмом матче серии против «Айлендерс»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал о состоянии российского нападающего «Лайтнинг» Никиты Кучерова перед седьмым матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс».

«Я не уверен, выйдет ли Никита на лед. Я бы хотел дать вам ответ по поводу состава, но не могу. Нам придется ждать до вечера, до начала матча», — приводит журналист Стивен Вайно слова Купера.

Jon Cooper to @drosennhl's question if Nikita Kucherov will play in Game 7 tonight:



«Not sure. I wish I could give you guys lineup answers. I can't. We'll have to wait till tonight.» — Stephen Whyno (@SWhyno) June 25, 2021

В шестом матче против «Айлендерс» (2:3 ОТ) Кучеров провел 46 секунд на льду, после чего защитник «островитян» Скотт Мэйфилд подъехал к россиянину и ударил его клюшкой сзади. Кучеров лидирует в списке бомбардиров плей-офф НХЛ, на его счету 27 (5+22) очков.

Седьмой матч серии «Тампа» — «Айлендерс» состоится 26 июня, начало — в 3.00 (мск). Победитель встречи выйдет в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Монреалем».