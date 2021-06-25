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В «Тампе» не уверены, что Кучеров сможет сыграть в седьмом матче серии против «Айлендерс»

18:35
Никита Кучеров. Фото ХК «Тампа»
Никита Кучеров. Фото ХК «Тампа»
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал о состоянии российского нападающего «Лайтнинг» Никиты Кучерова перед седьмым матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс».

«Я не уверен, выйдет ли Никита на лед. Я бы хотел дать вам ответ по поводу состава, но не могу. Нам придется ждать до вечера, до начала матча», — приводит журналист Стивен Вайно слова Купера.

В шестом матче против «Айлендерс» (2:3 ОТ) Кучеров провел 46 секунд на льду, после чего защитник «островитян» Скотт Мэйфилд подъехал к россиянину и ударил его клюшкой сзади. Кучеров лидирует в списке бомбардиров плей-офф НХЛ, на его счету 27 (5+22) очков.

Седьмой матч серии «Тампа» — «Айлендерс» состоится 26 июня, начало — в 3.00 (мск). Победитель встречи выйдет в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Монреалем».

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей