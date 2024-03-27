Карбери — о победе над «Детройтом»: «Стойкость игроков «Вашингтона» просто поражает»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3 ОТ).

«Стойкость нашей команды просто поражает. Каждый матч все выглядит очень похоже, но в то же время всегда по-разному», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир.

«Вашингтон» набрал 81 очко в 71 матче и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. 29 марта команда сыграет с «Торонто».