Маккиннон сравнялся с Кучеровым в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (1:2). Теперь у канадского нападающего 123 (45+78) очка в этом сезоне.

В списке лучших бомбардиров Маккиннон сравнялся с российский форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым, у которого тоже 123 (41+82) очка.

Третье место в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24 занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 119 (26+93) очков.