«Питтсбург» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

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«Питтсбург» дома победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Пингвинз» заюили Йессе Пулюярви, Брайан Раст, Дрю О'Коннор и Сидни Кросби. У «Харрикейнз» голом отметился Дмитрий Орлов.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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