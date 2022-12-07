Сорокин сыграет в старте «Айлендерс» против «Сент-Луиса»

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Сент-Луисом».

В воротах «островитян» сыграет Илья Сорокин, во втором звене выйдет защитник Александр Романов. У «блюзменов» форвард Владимир Тарасенко сыграет во втором звене, Иван Барбашева — в третьем, Павел Бучневич пропустит игру из-за травмы.

Матч «Айлендерс» — «Сент-Луис» пройдет сегодня и начнется в 3:30 мск.