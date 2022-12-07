Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:35

Сорокин сыграет в старте «Айлендерс» против «Сент-Луиса»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Сент-Луисом».

В воротах «островитян» сыграет Илья Сорокин, во втором звене выйдет защитник Александр Романов. У «блюзменов» форвард Владимир Тарасенко сыграет во втором звене, Иван Барбашева — в третьем, Павел Бучневич пропустит игру из-за травмы.

Матч «Айлендерс» — «Сент-Луис» пройдет сегодня и начнется в 3:30 мск.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сент-Луис Блюз
1
0
Читайте также
Зарему рассмешили слова Кокорина о возможном конфликте с ней в Монако
Бывший форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
Появились кадры прибытия российских военных из украинского плена
Politico раскрыла «взрывоопасную тему» в отношениях с Украиной
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малкин выйдет во втором звене «Питтсбурга», Чинахов и Марченко — в третьем звене «Коламбуса»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 25 20 5 41
2 Каролина 25 14 11 33
3 Айлендерс 26 16 10 32
4 Питтсбург 25 13 12 30
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 27 11 16 26
7 Филадельфия 26 9 17 23
8 Коламбус 23 8 15 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 20 4 41
2 Торонто 26 15 11 36
3 Тампа-Бэй 24 15 9 31
4 Детройт 24 12 12 29
5 Флорида 25 12 13 28
6 Монреаль 25 12 13 26
7 Баффало 25 11 14 23
8 Оттава 24 10 14 21
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 25 14 11 33
2 Виннипег 23 15 8 31
3 Миннесота 24 13 11 28
4 Колорадо 23 13 10 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 25 11 14 22
7 Аризона 23 7 16 18
8 Чикаго 24 7 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 19 8 39
2 Сиэтл 24 15 9 33
3 Лос-Анджелес 27 13 14 30
4 Эдмонтон 26 14 12 28
5 Калгари 25 12 13 27
6 Ванкувер 26 11 15 25
7 Сан-Хосе 28 8 20 20
8 Анахайм 26 6 20 15
Результаты / календарь
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
7.12 03:00
Нью-Джерси – Чикаго
 - : -
7.12 03:00
Оттава – Лос-Анджелес
 - : -
7.12 03:00
Питтсбург – Коламбус
 - : -
7.12 03:00
Тампа-Бэй – Детройт
 - : -
7.12 03:30
Айлендерс – Сент-Луис
 - : -
7.12 04:00
Виннипег – Флорида
 - : -
7.12 04:30
Даллас – Торонто
 - : -
7.12 06:00
Анахайм – Каролина
 - : -
7.12 06:00
Сиэтл – Монреаль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 26 48
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 26 42
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 25 41
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 25 23
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 26 22
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 26 19
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 17 1.93
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 9 2.09
Кевин Ланкинен

Кевин Ланкинен

Нэшвилл

 7 2.12
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости