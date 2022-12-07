Малкин выйдет во втором звене «Питтсбурга», Чинахов и Марченко — в третьем звене «Коламбуса»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Коламбусом».

В составе «Пингвинз» форвард Евгений Малкин выйдет во втором звене. Защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков сыграет в первом звене, форварды Кирилл Марченко и Егор Чинахов — в третьем.

Матч «Питтсбург» — «Коламбус» пройдет сегодня и начнется в 3:00 мск.