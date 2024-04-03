Сорокин признан второй звездой матча «Айлендерс» — «Чикаго»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Чикаго» (2:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой встречи стал российский вратарь Илья Сорокин. 28-летний россиянин отразил 18 из 19 бросков по своим воротам.

Первой звездой стал нападающий Бо Хорват, который забросил одну шайбу. Замкнул тройку форвард Симон Хольмстрем набравший 1 (1+0) очко.