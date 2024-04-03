18 сэйвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Чикаго»

«Айлендерс» переиграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 18 из 19 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Айлендерс» с 81 очком занимают 10-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 49 очков.