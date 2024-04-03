«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: видеообзор матча

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» — 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль и сделал голевую передачу. Теперь у него 59 (23+36) очков в этом сезоне.

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