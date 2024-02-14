Сорокин признан третьей звездой проигранного матча с «Сиэтлом»

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (1:2 Б).

28-летний россиянин отразил 29 бросков по своим воротам из 30.

Первой звездой матча признан вратарь «Сиэтла» Филипп Грубауэр, на счету которого 26 сэйвов. Вторая звезда — его одноклубник форвард Мэтти Бенирс, забивший один гол.