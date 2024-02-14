«Нью-Джерси» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ

«Нью-Джерси» на выезде победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Дэвилз» дубль оформил Нико Хишир, еще по голу забили Джек Хьюз и Тимо Майер. У «Предаторз» отличились Райан О'Райлли и Томми Новак.

«Нью-Джерси» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 58 очков в 52 матчах. «Нэшвилл» — на девятой строчке «Запада» (56 баллов в 53 играх).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Голы: О`Райлли — 19 (бол., Гласс, Йоси), 4:04 — 1:0. Д. Хьюз — 17 (Л. Хьюз, Марино), 21:30 — 1:1. Новак — 10 (Йоси, Гласс), 27:01 — 2:1. Хишир — 14 (Братт, Палат), 42:16 — 2:2. Майер — 10 (Лазар, Мерсер), 54:44 — 2:3. Хишир — 15 (п.в., Хаула), 59:21 — 2:4.

Вратари: Сарос (58:20 — 59:21) — Доус.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (12+10+10) — 46 (22+12+12).

Наши: Афанасьев (10.30/3/-1), Тренин (13.50/2/0) — -.

14 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.