«Даллас» обыграл «Каролину», Кочетков сделал 19 сэйвов
«Даллас» дома победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
За «Старз» голами отметились Роопе Хинтц, Мэйсон Марчмент, Джейсон Робертсон и Мэтт Дюшен.
У «Харрикейнз» забили Джордан Стаал и Йеспер Фаст. Российский вратарь команды Петр Кочетков отразил 19 бросков по своим воротам из 22.
«Даллас» набрал 72 очка в 53 матчах и занимает второе место на «Западе». «Каролина» находится на четвертой строчке «Востока» с 65 баллами в 52 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Каролина» — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы: Хинтц — 23 (Павелски, Робертсон), 9:53 — 1:0. Стаал — 7 (Джарвис, Мартинук), 20:13 — 1:1. Марчмент — 17 (Лундквист, Дюшен), 25:04 — 2:1. Фаст — 6 (Мартинук, Стаал), 35:16 — 2:2. Робертсон — 17 (Павелски, Хаканпяя), 44:35 — 3:2. Дюшен — 19 (п.в., Хаканпяя), 57:35 — 4:2.
Вратари: Эттингер — Кочетков (57:22 — 57:35, 57:49).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 23 (8+8+7) — 34 (12+13+9).
Наши: — - Орлов (16.36/0/+2), Свечников (17.55/0/-2).
14 февраля. Даллас. American Airlines Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|53
|34
|19
|71
|2
|Каролина
|52
|30
|22
|65
|3
|Филадельфия
|54
|29
|25
|64
|4
|Нью-Джерси
|52
|27
|25
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|7
|Питтсбург
|49
|23
|26
|53
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|53
|32
|21
|74
|2
|Флорида
|52
|33
|19
|70
|3
|Тампа-Бэй
|54
|29
|25
|63
|4
|Торонто
|51
|27
|24
|62
|5
|Детройт
|52
|27
|25
|60
|6
|Монреаль
|53
|22
|31
|52
|7
|Баффало
|52
|23
|29
|50
|8
|Оттава
|49
|22
|27
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|33
|20
|72
|2
|Колорадо
|54
|33
|21
|70
|3
|Виннипег
|50
|31
|19
|67
|4
|Сент-Луис
|52
|28
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|53
|27
|26
|56
|6
|Миннесота
|52
|24
|28
|53
|7
|Аризона
|51
|23
|28
|50
|8
|Чикаго
|53
|14
|39
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|54
|36
|18
|78
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|63
|4
|Лос-Анджелес
|50
|24
|26
|58
|5
|Калгари
|53
|25
|28
|55
|6
|Сиэтл
|53
|22
|31
|54
|7
|Анахайм
|52
|18
|34
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|14.02
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|6 : 3
|14.02
|03:00
|
Монреаль – Анахайм
|5 : 0
|14.02
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|4 : 1
|14.02
|03:00
|
Вашингтон – Колорадо
|3 : 6
|14.02
|03:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|7 : 0
|14.02
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|2 : 3 Б
|14.02
|03:30
|
Айлендерс – Сиэтл
|1 : 2 Б
|14.02
|04:00
|
Нэшвилл – Нью-Джерси
|2 : 4
|14.02
|04:00
|
Даллас – Каролина
|4 : 2
|14.02
|04:30
|
Чикаго – Ванкувер
|2 : 4
|14.02
|05:00
|
Эдмонтон – Детройт
|8 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|90
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|54
|87
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|77
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|52
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|34
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|1
|2