«Даллас» обыграл «Каролину», Кочетков сделал 19 сэйвов

«Даллас» дома победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Старз» голами отметились Роопе Хинтц, Мэйсон Марчмент, Джейсон Робертсон и Мэтт Дюшен.

У «Харрикейнз» забили Джордан Стаал и Йеспер Фаст. Российский вратарь команды Петр Кочетков отразил 19 бросков по своим воротам из 22.

«Даллас» набрал 72 очка в 53 матчах и занимает второе место на «Западе». «Каролина» находится на четвертой строчке «Востока» с 65 баллами в 52 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Каролина» — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы: Хинтц — 23 (Павелски, Робертсон), 9:53 — 1:0. Стаал — 7 (Джарвис, Мартинук), 20:13 — 1:1. Марчмент — 17 (Лундквист, Дюшен), 25:04 — 2:1. Фаст — 6 (Мартинук, Стаал), 35:16 — 2:2. Робертсон — 17 (Павелски, Хаканпяя), 44:35 — 3:2. Дюшен — 19 (п.в., Хаканпяя), 57:35 — 4:2.

Вратари: Эттингер — Кочетков (57:22 — 57:35, 57:49).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 23 (8+8+7) — 34 (12+13+9).

Наши: — - Орлов (16.36/0/+2), Свечников (17.55/0/-2).

14 февраля. Даллас. American Airlines Center.