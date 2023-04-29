Сорокин признан третьей звездой проигранного матча с «Каролиной»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков шестого матча первого раунда плей-офф «Айлендерс» — «Каролина» (1:2 ОТ).

Третьей звездой признан российский голкипер «островитян» Илья Сорокин. 27-летний россиянин отразил 39 из 41 броска по своим воротам.

Второй звездой стал форвард «Харрикейнз» Себастьян Ахо. Он забросил одну шайбу и отметился четырьмя бросками и пятью силовыми приемами.

Первой звездой стал форвард Пол Штястны, на счету которого победная шайба.