Сорокин признан первой звездой матча с «Монреалем»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Монреаль» — «Айлендерс» (0:3).
Первой звездой матча стал российский голкипер «островитян» Илья Сорокин. 26-летний россиянин отразил все 44 броска по своим воротам.
Второй звездой стал голкипер «Канадиенс» Кори Прайс, который отразил 17 из 19 бросков по своим воротам.
Замкнул тройку лучших защитник «Айлендерс» Ноа Добсон. Он отметился одной заброшенной шайбой.
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|75
|48
|27
|102
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|Питтсбург
|76
|43
|33
|97
|4
|Вашингтон
|74
|41
|33
|92
|5
|Айлендерс
|74
|35
|39
|79
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|Коламбус
|74
|35
|39
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|114
|2
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|73
|46
|27
|98
|3
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|74
|44
|30
|98
|4
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|74
|42
|32
|89
|5
|Даллас
|74
|42
|32
|89
|6
|Виннипег
|75
|35
|40
|81
|7
|Чикаго
|74
|25
|49
|61
|8
|Аризона
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|74
|45
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|92
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|75
|41
|34
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
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|Сиэтл
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|16.04
|02:00
|
Монреаль – Айлендерс
|0 : 3
|16.04
|02:00
|
Флорида – Виннипег
|6 : 1
|16.04
|19:30
|
Бостон – Питтсбург
|- : -
|16.04
|19:30
|
Рейнджерс – Детройт
|- : -
|16.04
|19:30
|
Нэшвилл – Чикаго
|- : -
|16.04
|22:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|- : -
|16.04
|23:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|110
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|105
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|75
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|59
|2.2
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