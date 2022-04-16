Сорокин признан первой звездой матча с «Монреалем»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Монреаль» — «Айлендерс» (0:3).

Первой звездой матча стал российский голкипер «островитян» Илья Сорокин. 26-летний россиянин отразил все 44 броска по своим воротам.

Второй звездой стал голкипер «Канадиенс» Кори Прайс, который отразил 17 из 19 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку лучших защитник «Айлендерс» Ноа Добсон. Он отметился одной заброшенной шайбой.