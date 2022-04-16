Бобровский стал третьей звездой матча «Флорида» — «Виннипег»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Виннипег» (6:1). Все трое были выбраны из состава победителей.
Третьей звездой встречи стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Он отразил 30 из 31 броска по своим воротам.
Второй звездой признан защитник Густав Форслинг, который отметился двумя заброшенными шайбами.
Возглавил тройку нападающий Джонатан Юбердо. На его счету 2 гола и 1 голевая передача.
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|75
|48
|27
|102
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|43
|33
|97
|4
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|74
|41
|33
|92
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|35
|39
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|74
|35
|39
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|В
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|74
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|114
|2
|Миннесота
|73
|46
|27
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|3
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|74
|44
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|74
|42
|32
|89
|5
|Даллас
|74
|42
|32
|89
|6
|Виннипег
|75
|35
|40
|81
|7
|Чикаго
|74
|25
|49
|61
|8
|Аризона
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|74
|45
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|92
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|75
|41
|34
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|73
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|Сиэтл
|73
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|16.04
|02:00
|
Монреаль – Айлендерс
|0 : 3
|16.04
|02:00
|
Флорида – Виннипег
|6 : 1
|16.04
|19:30
|
Бостон – Питтсбург
|- : -
|16.04
|19:30
|
Рейнджерс – Детройт
|- : -
|16.04
|19:30
|
Нэшвилл – Чикаго
|- : -
|16.04
|22:00
|
Сент-Луис – Миннесота
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|16.04
|23:00
|
Эдмонтон – Вегас
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Бомбардиры
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Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|110
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|105
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|75
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|59
|2.2
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