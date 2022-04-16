Бобровский стал третьей звездой матча «Флорида» — «Виннипег»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Виннипег» (6:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Он отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Второй звездой признан защитник Густав Форслинг, который отметился двумя заброшенными шайбами.

Возглавил тройку нападающий Джонатан Юбердо. На его счету 2 гола и 1 голевая передача.