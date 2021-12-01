Соловьев и Губерниев обсудили Панарина и его конфликт из-за слов о России

Журналист Владимир Соловьев в эфире своей программы «Соловьев LIVE» обсудил с комментатором Дмитрием Губерниевым ситуацию форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Соловьев: Блестящий спортивный журналист, красавец, молодец Дмитрий Губерниев! Дима запустил такой флешмоб (From Russia with glove — из России с перчаткой. Губерниев объявил о запуске флешмоба и бросил перчатку в камеру — Прим. «СЭ»). Дима, это конечно гениально и ужасно смешно. Особенно учитывая, как ты Бузову в свое время подколол.

Губерниев: История крайне любопытная, поскольку Маршан — известный провокатор. Не сказать, что хороший. Сейчас он уже начал отскакивать, говорить, что он молвил Панарин: мол, в России тебя не любят и так далее. Мы сейчас говорим не про те или иные взгляды Артемия Панарина. Мы его уважаем и любим за его хоккейное мастерство. Рассчитываем на него на Олимпийских играх в Пекине. Это спонтанная, совершенно блестящая эмоциональная реакция. Несложно представить, что если бы они находились рядышком на площадке, что было бы тогда. Панарин не самый блестящий боец, не тафгай, как говорят в хоккее. Ему им и не нужно быть. Он очень умный хоккеист. Наличие арбитра и расстояния не позволило быть чему-то более жаркому. В данной ситуации Панарин пострадал, был объявлен дисциплинарный штраф в 5 тысяч долларов. Он там получает достаточно неплохие деньги, но он заслуживает этого. Он посланец России в НХЛ. Мы часто сравниваем хоккей с российским футболом, и в этом плане наши хоккеисты гораздо большие молодцы.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин ранее рассказал, что именно задело его в словах форварда «Бостона» Брэда Маршана. Он заявил, что канадец сказал что-то о России.

В конце матча россиянин со своей скамейки бросил перчатку в Маршана, за что получил 10-минутный штраф. За неспортивное поведение он получил штраф в размере 5 тысяч долларов.