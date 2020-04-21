«Сначала выиграй кубок». Овечкин рассказал, как получил в коллекцию клюшку Гретцки

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел прямой эфир в Instagram с легендой хоккея Уэйном Гретцки. Россиянин рассказал, как получил клюшку знаменитого канадца.

— Все знают, что я большой коллекционер клюшек, у меня их около 100 штук, — рассказал Овечкин. — После ужина в 2017 году я спросил Уэйна: «Можете ли вы дать мне свою клюшку? Я не знаю, есть ли у вас или нет». И он сказал: «Да. Выиграй кубок, я дам тебе клюшку».

«Мы выиграли Кубок Стэнли, сказал пресс-атташе «Вашингтона», что мне нужна клюшка Уэйна, потому что он обещал мне. Я получил клюшку и был счастлив, как маленький ребенок на Рождество. Она в моей коллекции. Это в моей коллекции.