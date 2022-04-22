Скончался пятикратный обладатель Кубка Стэнли Ги Лефлер

«Монреаль» 22 апреля в социальных сетях объявил, что скончался пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Ги Лефлер. Ему было 70 лет.

Последние несколько лет Лефлер боролся с раком легких.

В период с сезона-197475 по сезон-1979/80 Лефлер в каждом чемпионате забивал не менее 50 голов и ни разу не опускался ниже отметки в 119 очков. В сезоне-1976/77 нападающий получил «Харт Трофи» как самый полезный игрок регулярного чемпионата и «Конн Смайт Трофи» как самый полезный игрок плей-офф.

В начале сезона-1984/85 Лефлер завершил карьеру, а в 1988 году был включен в Зал хоккейной славы. Однако в 37 лет, в сезоне-1988/89, он вернулся в НХЛ и в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал 45 (18+27) очков. Летом 1989 года он был обменян в «Квебек Нордикс», где провел еще два сезона, после чего окончательно завершил карьеру в 1991 году. Всего в 1126 матчах он набрал 1353 (560+793) очка.