«Сиэтл» забрал с драфта отказов нападающего «Тампы»

Нападающий Алекс Барре-Буле продолжит карьеру в «Сиэтле». «Кракены» забрали 24-летнего хоккеиста с драфта отказов, на который он был помещен «Тампой», пишет журналист Эллиотт Фридман.

В минувшем сезоне Барре-Буле провел 15 игр и набрал 3 (3+0) результативных балла. В его активе также 10 матчей и 12 (8+4) очков в АХЛ.

В межсезонье «Лайтнинг» подписали с канадцем трехлетний контракт с кэпхитом 758 тысяч долларов в год.