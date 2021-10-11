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«Сиэтл» забрал с драфта отказов нападающего «Тампы»

11 октября, 21:36
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Нападающий Алекс Барре-Буле продолжит карьеру в «Сиэтле». «Кракены» забрали 24-летнего хоккеиста с драфта отказов, на который он был помещен «Тампой», пишет журналист Эллиотт Фридман.

В минувшем сезоне Барре-Буле провел 15 игр и набрал 3 (3+0) результативных балла. В его активе также 10 матчей и 12 (8+4) очков в АХЛ.

В межсезонье «Лайтнинг» подписали с канадцем трехлетний контракт с кэпхитом 758 тысяч долларов в год.

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Иван Шитик все материалы автора
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