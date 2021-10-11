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Михеев получил перелом пальца и выбыл на восемь недель, Маттьюс пропустит первые матчи сезона

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев получил перелом пальца и пропустит восемь недель
11 октября, 21:12
Илья Михеев. Фото Instagram
Илья Михеев. Фото Instagram
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Форвард «Торонто» Илья Михеев травмировал руку в последнем предсезонном матче НХЛ с «Оттавой» (4:1). У хоккеиста диагностирован перелом мальца, сообщает журналист Марк Мастерс.

Ранее Михеев принял участие в трех предсезонных играх, в которых отметился одной заброшенной шайбой. В прошлом сезоне на его счету 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5» в 54 матчах регулярного чемпионата.

Также стало известно, что первые три матча сезона пропустит еще один нападающий «Кленовых листьев» — Остон Мэттьюс.

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Иван Шитик все материалы автора
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