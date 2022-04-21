«Сиэтл» впервые одержал три победы подряд

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 3:2.

Таким образом, «Кракен» впервые одержал три победы подряд — ранее они обыграли «Нью-Джерси» (4:3 Б) и «Оттаву» (4:2).

В текущем сезоне «Сиэтл» в 76 матчах набрал 58 очков и расположился на 15-м месте в Западной конференции. «Кракен» проводят первый сезон в НХЛ.