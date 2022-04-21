Овечкин в матче с «Вегасом» попросил арбитра не удалять соперника

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» (3:4 ОТ).

В конце первого периода при счете 1:0 капитан столичной команды Александр Овечкин попросил арбитра не удалять форварда «Голден Найтс» Макса Пачиоретти, который схватил его за свитер, что привело к падению россиянина.

Alex Ovechkin declines a penalty. What a guy pic.twitter.com/z5P4nkspUH — Brady Trettenero (@BradyTrett) April 21, 2022

В матче с «Вегасом» Овечкин набрал 3 (2+1) очка. В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 75 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.