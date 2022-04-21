Овечкин о матче с «Вегасом»: «Когда не реализовал выход 1 на 1, подумал: «Ну я и ***»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Вегаса» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Когда забрасываешь первым в самом начале, то понимаешь, что игра может получиться неплохой, наше звено сегодня чувствовало себя отлично, у нас было много моментов.

«Вегас» быстро забросил две шайбы в третьем периоде и получил глоток свежего воздуха, но после этого у нас были моменты.

Матч получился веселым, хотя поражение — это неприятно. Что ж, нужно двигаться дальше. Что я думал, когда не реализовал выход 1 на 1 незадолго до своего второго гола в матче? Что-то типа: «Ну я и ***». Впрочем, я не люблю много думать о таких моментах», — приводит пресс-служба «Вашингтона» слова Овечкина.

В матче с «Вегасом» Овечкин сделал дубль и достиг отметки в 50 заброшенных шайб в сезоне-2021/22. Россиянин в девятый раз провел сезон с 50 голами и повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по этому показателю.