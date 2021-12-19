«Филадельфия» в овертайме победила «Оттаву». Зуб забросил шайбу, у Проворова ассист

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Оттаву» со счетом 4:3.

В составе «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей, у «Сенаторз» третью шайбу команды забросил Артем Зуб.

После этого матча «Филадельфия» с 29 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Оттава» с 20 очками — на 15-й строчке.

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Оттава» — 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Жиру — 11 (Линдблом), 4:19 — 1:0. Линдблом — 3 (Конекны, Проворов), 7:32 — 2:0. Штютцле — 5 (Форментон, К. Браун), 22:09 — 2:1. Форментон — 6 (мен.), 23:22 — 2:2. Зуб — 2 (Гэмбрелл, Сэнфорд), 53:43 — 2:3. Фараби — 8 (Кутюрье, Конекны), 54:35 — 3:3. Санхейм — 2 (Аткинсон), 61:35 — 4:3.

Вратари: Джонс (61:04) — Форсберг (61:35).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 38 (14+16+6+2) — 31 (7+14+10+0).

Наши: Проворов (26.25/1/+1) — Зуб (27.05/4/+1).

19 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18437 зрителей.