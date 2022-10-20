Три голевые передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Сиэтл»
«Сиэтл» проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. Для «Блюз» это вторая победа в двух играх этого сезона.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился тремя голевыми передачами.
«Сент-Луис» идет на 7-м месте в Западной конференции, а «Сиэтл» — на 9-м. У обеих команд по 4 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Кайру — 1 (Парэйко, Ледди), 7:16 — 0:1. Борген — 1 (Веннберг, Бьоркстранд), 10:51 — 1:1. Шенн — 1 (Тарасенко, Томас), 11:55 — 1:2. Фолк — 1 (Шенн, Тарасенко), 12:12 — 1:3. Донато — 1 (Танев, Райт), 30:44 — 2:3. Ларссон — 2 (Веннберг, Бьоркстранд), 38:31 — 3:3. Фолк — 2 (Тарасенко, Томас), 62:10 — 3:4.
Вратари: Джонс — Биннингтон.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 35 (10+12+12+1) — 29 (12+10+6+1).
Наши: — - Барбашев (14.42/2/0), Тарасенко (18.05/4/+2), Торопченко (11.20/1/0).
20 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|3
|3
|0
|6
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|3
|Филадельфия
|4
|3
|1
|6
|4
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|5
|Айлендерс
|3
|2
|1
|4
|6
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Коламбус
|4
|1
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|4
|3
|1
|6
|2
|Флорида
|4
|3
|1
|6
|3
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|4
|Баффало
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|7
|Оттава
|3
|1
|2
|2
|8
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Колорадо
|4
|2
|2
|5
|3
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|5
|4
|Сент-Луис
|2
|2
|0
|4
|5
|Виннипег
|3
|2
|1
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|5
|3
|2
|6
|4
|Сиэтл
|5
|1
|4
|4
|5
|Эдмонтон
|3
|1
|2
|2
|6
|Анахайм
|4
|1
|3
|2
|7
|Ванкувер
|4
|0
|4
|1
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|0
|20.10
|02:30
|
Флорида – Филадельфия
|4 : 3
|20.10
|03:00
|
Колорадо – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|4
|10
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|4
|9
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|4
|8
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|4
|6
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|4
|5
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|5
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00