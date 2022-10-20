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Сегодня, 07:48

Три голевые передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Сиэтл»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сиэтл» проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. Для «Блюз» это вторая победа в двух играх этого сезона.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился тремя голевыми передачами.

«Сент-Луис» идет на 7-м месте в Западной конференции, а «Сиэтл» — на 9-м. У обеих команд по 4 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кайру — 1 (Парэйко, Ледди), 7:16 — 0:1. Борген — 1 (Веннберг, Бьоркстранд), 10:51 — 1:1. Шенн — 1 (Тарасенко, Томас), 11:55 — 1:2. Фолк — 1 (Шенн, Тарасенко), 12:12 — 1:3. Донато — 1 (Танев, Райт), 30:44 — 2:3. Ларссон — 2 (Веннберг, Бьоркстранд), 38:31 — 3:3. Фолк — 2 (Тарасенко, Томас), 62:10 — 3:4.

Вратари: Джонс — Биннингтон.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 35 (10+12+12+1) — 29 (12+10+6+1).

Наши: — - Барбашев (14.42/2/0), Тарасенко (18.05/4/+2), Торопченко (11.20/1/0).

20 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Сиэтл Кракен
7
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4 Питтсбург 3 2 1 5
5 Айлендерс 3 2 1 4
6 Вашингтон 4 2 2 4
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Коламбус 4 1 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 4 3 1 6
2 Флорида 4 3 1 6
3 Детройт 3 2 1 5
4 Баффало 3 2 1 4
5 Монреаль 4 2 2 4
6 Торонто 4 2 2 4
7 Оттава 3 1 2 2
8 Тампа-Бэй 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Колорадо 4 2 2 5
3 Нэшвилл 5 2 3 5
4 Сент-Луис 2 2 0 4
5 Виннипег 3 2 1 4
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 3 3 0 6
2 Вегас 4 3 1 6
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Колорадо – Виннипег
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Сиэтл – Сент-Луис
 3 : 4 ОТ
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И Г
Стивен Стэмкос

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Тампа-Бэй

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Колорадо

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Нино Нидеррайтер

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Даллас

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Каролина

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