Мощный хит российского нападающего Барбашева против 18-летнего канадца. Видео

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел мощный силовой прием против 18-летнего форварда «Сиэтла» Шэйна Райта в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Для 26-летнего россиянина это второй матч в сезоне-2022/23. На его счету один гол.