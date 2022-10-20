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Сегодня, 05:57

Мощный хит российского нападающего Барбашева против 18-летнего канадца. Видео

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел мощный силовой прием против 18-летнего форварда «Сиэтла» Шэйна Райта в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Для 26-летнего россиянина это второй матч в сезоне-2022/23. На его счету один гол.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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 3 : 4 ОТ
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И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 4 10
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 4 8
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 4 8
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 4 6
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 5 4
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 5 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
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