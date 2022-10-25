«Сиэтл» поместил голкипера Грубауэра в список травмированных

«Сиэтл» поместил основного вратаря Филиппа Грубауэра в список травмированных, сообщает Sportsnet.

Немецкий вратарь не сможет сыграть в ближайших играх команды из-за повреждения верхней части тела. Немецкий голкипер был заменен по ходу матча чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:2).

В четырех играх сезона Грубауэр пропускал в среднем 3,77 шайбы и отражал 86 процентов бросков.

В распоряжении тренерского штаба «Кракена» остаются голкиперы Мартин Джонс и Джоуи Даккор.