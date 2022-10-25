Мичков, Бут и Гуляев получили наивысший рейтинг от центрального скаутского бюро НХЛ

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный список игроков для наблюдения, выходящих на драфт в июне следующего года.

Наивысшую оценку «A», которую присваивают кандидатам на 1-й раунд, получили 28 хоккеистов. В их число попали россияне Даниил Бут («Локо»), Михаил Гуляев («Авангард») и Матвей Мичков (СКА).

Данный рейтинг означает, что эти игроки с высокой степенью вероятности будут выбраны в первом раунде драфта НХЛ.

Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нэшвилле.